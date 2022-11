Kas kaubandus ja tarbija arenevad eri suundades?

E-kaubandus on muidugi loomulik protsess ja kasvanud ka enne covidit aastast aastasse 25-30%, on viimaste aastate kasv kordades. Enne pandeemiat monitooris Eesti E-kaubanduse Liit Eestis tegutsevate e-poodide arvuks napp 4000, siis käesoleva aasta kevadel juba üle 7000.

Muidugi on siin küsimus ka defintsioonis ehk selles, keda ja mida e-äriks lugeda? Ka koolilaat või hobipood võib ju endale kasvõi ühekordse ürituse raames panna külge e-makselahenduse, kuid kas ta on nüüd e-pood?

Eesti on maailmas üks juhtivamaid riike elanike arvu ja pakiautomaatide arvu suhtega, mis paisub veelgi. Kui päris 1000 pakiautomaati Omniva, Smartpost ja DPD kolmepeale kokku veel saanud ei ole, siis lubas Venipak tulla Eesti turule ja panna püsti 2023 aasta jooksul vähemalt 150 automaati ning ületame maagilise 1000 pakiautomaadi piiri üle Eesti.

Eestlased on jätkuvalt pakiautomaadi usku, tellides pea 70% pakkidest automaatidesse ning kindlasti on automaatide arvu kasv pigem kaubandust elavdav tegur.

Kus suunas arenevad aga tarbijad ja mida nad tegelikult tahavad?

Kui nüüd vaadata seda, et mis suunas on tarbija arenenud, on näha kogu maailmast keskonna ja rohelisuse lainet. Eriti nooremad põlvkonnad ei vaata enam ainuüksi toote puhul, kas järgitakse planeedi päästmist, säästmist vaid ka ettevõtte jalajälge ning pane tähele, keskkonnast hoolimist.

Tarbija tahab kaupa saada kohe, kiirelt. 1-2 päeva tarne riigisiseselt on juba uus normaalsus. Samas teevad kaupmehed siin tihti ühe suure vea, lubades selle sama hirmus iga toote juures näiteks 2 tööpäeva tarnet, teades, et paljudel toodetel on tegelikult 7-14 päeva.

Tarbija on tegelikult nõus ka ootama, kui ta teab ette tegelikku saamisaega ning teda ei peteta. Lisaks soovib tarbija samasugust keskkonda ja taju, mis on ka füüsilises poes. See aeg, et pakume e-kanalis tellimisvõimalust ja tarbija olgu sellega rahul, on läbi.