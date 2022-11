Eesti ettevõte hakkab ehitussektorit digitaliseerima: pliiatsi, paberi ja Exceli ajastu on läbi

Ehitustööstuse digitaliseerimine on ajast maas nii Eestis kui ka mujal maailmas. Digitaliseerimisindeksi järgi on tegemist lausa ühe kõige vähem digitaliseeritud sektoriga kõikjal maailmas. Näiteks Ameerika Ühendriikide ehitussektor on digitaliseerimisindeksi eelviimasel, Euroopa aga kõige viimasel kohal.