Mark Zuckerberg koondab Metas üle 11 000 töökoha

USA ajaleht Wall Street Journal on varem teatanud, et Meta peaks lepingud lõpetama mitme tuhande töötajaga. See on ka esimene kord, kui ettevõte teeb oma 18-aastase ajaloo jooksul ulatuslikke personalikärpeid. Septembri lõpus töötas neil üle 87 000 inimese. Ettevõttes on tegu ajaloo esimese suure koondamisega.

„Ma tahan võtta vastutuse nende otsuste eest ja selle eest, kuidas me siia jõudsime,“ ütles Zuckerberg avalduses, mis saadeti Meta töötajatele ja avaldati ettevõtte veebisaidil. „Ma tean, et see on kõigi jaoks raske ja mul on eriti kahju nende pärast, keda see otsus mõjutab.“

Ligi 13% töökohtade koondamisest teatas ettevõte kolmapäeval, kuid nädala alguses raporteeris sellest Wall Street Journal.

Ettevõte teatas, et kuigi vähendamised toimuvad kogu ettevõttes, mõjutab see rohkem värbamismeeskonda ja ärimeeskondi restruktureeritakse oluliselt rohkem. Meta vähendab ka oma kinnisvara, vaatab üle oma infrastruktuurikulutused ja annab mõnedele töötajatele võimaluse jagada oma töökohti ning lähikuudel on oodata veel rohkem teadaandeid kulude kärpimise kohta.

Helsingin Sanomat vahendas Wall Street Journali allikaid, kelle kohaselt tundus Zuckerberg teisipäevasel kohtumisel tagasihoidlik. Ta oli öelnud, et vastutab ettevõtte eksimuste eest, ning hinnanud, et tema ülemäärane optimism on toonud kaasa töötajate liigse palkamise.

Ajalehe teatel ütles Meta personaliosakonna direktor Lori Goler kohtumisel, et töö kaotajatele pakutakse lahkumishüvitist vähemalt nelja kuupalga ulatuses.

Konkurents on Meta teenuste vaatenurgast olnud karm. Tehnoloogiaettevõtted on koroonapandeemia ajal värvanud tihedas tempos, kuid nüüd seisavad tehnoloogiatööstuse ees viimaste aastate suurimad kärped.

Eelmisel nädalal vallandas Twitter umbes pooled oma 7500 töötajast, kuigi nüüd on teatatud, et ettevõte üritab mõnda vallandatutest tagasi tööle saada. Twitter on oma uue omaniku, miljardär Elon Muski juhtimisel võtnud kasutusele karmid kokkuhoiumeetmed.

Enam kui 87 000 töötajaga Meta aktsia väärtus on sel aastal langenud enam kui 70%.