Enne kui üks kriis lõppeda jõuab, algab teine ja kohe kolmaski. Hinnatõus on õige pisut hoogu maha võtnud, kuid eelmise aasta oktoobriga võrreldes on kaubad 20,5% ja teenused 26,4% kallimad. Kaua vastu peame ja millal on leevendust oodata? Kolmapäeval kell 13.30 algavas saates on külaliseks Swedbanki majandusanalüütik Tõnu Mertsina.