Palju veel? Elon Musk müüs peale Twitteri ostu miljardite eest Tesla aktsiaid

Teisipäeval avaldatud andmete järgi müüs Musk 19,5 miljonit Tesla aktsiat, mis on alates augustist tema esimesed müügid. Dokumentidest ei selgunud, kas ostud olid ette planeeritud.

Augustis ütles Musk, et on Tesla aktsiate müümise lõpetanud ning oluline on vältida aktsiate erakorralist müüki, juhul kui ta on sunnitud Twitteri omandamisest loobuma ning tekib raskusi investorite leidmisega.

Pole lõpuni selge, kuidas Twitteri tehingut väljaspool pankadest saadud 13 miljardi dollari lõpuks rahastati, kirjutab Bloomberg. Kuigi mitmed inimesed lubasid investeerida kokku ligi 7 miljardit dollarit, ei ole siiski teada, kas nad oma lubadustest kinni pidasid. Lisaks pole Musk avalikult öelnud, kuidas ta plaanib kokku saada oma osa tehingu lõpuleviimiseks vajalikust rahast.

Selge on aga see, et Twitteril tuleb aastas tasuda ligi 1,2 miljardi dollari eest intressimakseid. Peale Muski ülevõtmist on mitu suurt ettevõtet enda reklaamid platvormilt ära võtnud ning jäänud ootama, kuidas platvorm uue omaniku all areneb.

Miljardäri drastilised sammud kulude kärpimiseks, sealhulgas poolte töötajate vallandamine ja hiljem mõnede tagasi palumine ning platvormi tegevuse ümberkorraldamine on viinud sotsiaalmeediaettevõttes kahe tormilise nädalani. Kusjuures mõnedele töötajatele ei ole siiani päris selge, kas nad on veel Twitteris tööl või mitte, vahendab Bloomberg.

Viimase aasta jooksul on Musk müünud ligi 36 miljardi dollari väärtuses aktsiaid ning sellest ligi pool peale Twitteri ostukavaga avalikuks tulemist. Tesla aktsia on eelmise aasta tipust langenud 53% ning koos sellega on Muski varandus vähenenud 179,5 miljardile dollarile varasema 340 miljardi pealt.