Eesti Energia teatas kolme kvartali kasumiks 112 miljonit eurot. Tegelikkuses võib see olla pea 10 korda suurem

Erinevus tuleneb sellest, et Eesti Energia on müünud alates möödunud aasta lõpust rohkem pikaajalisi lepinguid, kuid nendelt teenitud kasumit ei või rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IFRS järgi kajastada kui teenitud kasumina. Standardi kohaselt tekib ettevõttele reaalne kasum tarnete toimumise ajal, mitte enne seda. Samuti on normaliseeritud kasumist eemaldatud ka turuhindade kõikumised, kuna need võivad olla suured.