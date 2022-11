Alexela juhatuse liige: fossiilkütuste tarbimine muutub talumatult kalliks

Analüüsides Euroopa otsust keelata aastast 2035 uute sisepõlemismootoriga sõiduautode ja kaubikute müük, toob Vaht välja, et fossiilsete kütuste müük väheneb Eestis ja Euroopas drastiliselt. Nende müük küll ei lõppe, sest arvestades sõiduki elueaks 15 aastat, siis liigub sisepõlemismootoriga autosid teedel veel ka 2040. ja 2050. aastal. Vaht näitlikustab fossiilkütuste tarbimise vähenemist Eesti näitel. Ta on mudeldanud, et kui sõiduautode arv peaks jääma tänasele tasemele (720 000) ning elektriautode arv kasvab riigi prognooside kohaselt 2030. aastaks 85 000 autoni ja 2050. aastaks poole miljonini, siis Eesti vedelkütuste turumaht väheneb tänasega võrreldes 2030. aastaks ligikaudu 15-20% ning 2040. aastaks 50% võrra. 2050. aastaks on tänasest vedelkütuseturust järgi vaid 12%.