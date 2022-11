Panga suur fopaa: klientide kontodelt haihtus raha, laenumaksed kadusid topeltsummas

„Vähe sellest, et üle päeva on maksehäired ja iseteenindus vigane, kadus pangakontolt raha: 1130 euro pealt –318 euro peale. Kujutage ette, kui oleksin reisil sülelastega hotelli ukse taga ja oleks vaja maksta ööbimise eest!?“ kirjutab häiritud Luminori klient. Finantsinspektsiooni sõnul on neil panga probleemid juba pikemat aega teravdatud tähelepanu all.