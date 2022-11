Enam kui pooled eestlastest ei ole oma töökoha säilimises kindlad

„Suuremat kindlust oma tööandja ja töökoha suhtes näitasid välja 30-39 aastased küsitlusele vastajad. Neist oli kindel 61 protsenti. Kõige negatiivsemalt olid meelestatud vanemad ehk 60-74 aastased. Neist oli kindel vaid 30 protsenti,“ märkis Citadele panga Eesti filiaali jaepanganduse juht Marina Hakiainen. „Vanemate pessimistlikus tuleneb sellest, et paljud neist ei tööta täistööajaga ning pensioniea lähedus teeb neid ebakindlamaks. Ehk nad tunnevad, et on nooremate kolleegide kõrval ohverdatavamad.“

„Töö kaotamine on inimesele reeglina ääretult suur stressi tekitav olukord, sest igakuine sissetulek on tarvilik pere ülalpidamiseks ning erinevate laenukohustuste katteks. Säästude kogumine ootamatuteks olukordadeks aitab suurendada teie kindlustunnet homse suhtes. Praegu on õige aeg oma kulutused üle vaadata ja ebavajalikest kulutustest loobuda,“ lisab Hakiainen.

Teiste Balti riikidega võrreldes olid küsitluse tulemused küllaltki sarnased, kuigi lätlased näitasid üles kõige suuremad ebakindlust oma töökoha säilimise osas. Neist vastas vaid 43 protsenti, et on oma tööandjas ja töökohas kindlad. Kaheksa protsenti Läti inimestest on juba oma töö kaotanud.

Eesti inimestest märkis 13 protsenti, et neile tööd andev ettevõte on küll stabiilne, kuid nad tunnevad siiski muret enda töökoha säilimise pärast. Kuus protsenti lausus, et nad ei tunne kindlust ettevõtte tuleviku suhtes, kuid ei muretse väga endale teise töökoha leidmise pärast. Üheksa protsenti tõdes, et ei tunne kindlust nii ettevõtte tuleviku suhtes, kui ka enda väljavaadete osas leida muud tööd. Kuus protsenti Eesti inimestest vastas, et nad on uue majandussituatsiooni tõttu juba oma töö kaotanud.

Varasem seis oli hullem

Töötukassa andmeil on nad sel aastal koondatud arvele võtnud 7800 inimest ning kollektiivselt on koondanud enim töötajaid töötlev tööstus. Möödunud aastatel on koondamisi olnud enam: näiteks 2020. aastal võttis end arvele Töötukassas 21 300 inimest, ning 2021. aastal 10 000.