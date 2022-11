Ennustusmängu vahekokkuvõte: Dogecoini üle 100% tõus portfelle mudast välja ei aidanud

Vesi seega kõiki paate ühtselt ei kergitanud ning algselt paigutatud 1000 eurost rohkem on oktoobri seisuga alles 7% ennustajatest. 900-1000 eurone portfell on 13,9% ennustajatest ning kõige enam ehk pea 29% portfelle on vahemikus 800-900 eurot. Üle 50% ehk vähem kui 500 eurot on portfellis alles ligi 6% ennustajatest.

Oktoobri lõpus on suurim portfell kerkinud 1362,16 euroni ning väikseim portfell on väärt 237,91 eurot. Viimasest leiab panused ainult krüptodele: Avalanche, Solana ja tugeva krahhi üle elanud Terra.

Näiteks Natalja K, kel kogu raha on pandus Moderna aktsiale, kerkis võrreldes septembri lõpuga 208 kohta ning tõusis kohale 19. Uusi tulijaid on TOP 20 seas teisigi.

Esikolmikule ning paljudele teistele on abiks tõik, et nende valitud osakutega ei olegi kas üldse või suurel osal ajast võimalik kaugelda, mis hoiab hinna kindlalt paigal. Nõnda on näiteks kohaliku krüptoplatvormi Change osakutega, mis alates mai lõpust paigal seisnud on. Samuti on kauplemine piiratud näiteks Fermi Energia osakutega. Karuturul abiks ikka.