Swedbanki peaökonomist: eksportivate ettevõtete konkurentsivõime on ohus

Eesti päritolu kaupade väljaveo osakaal on koguekspordis alates möödunud aasta sügisest vähenenud ja suurenenud on re-ekspordi osakaal. Kui eelmisel aastal oli Eestis toodetud kaupade osakaal koguekspordis keskmiselt ligi 72%, siis sel aastal 67%.

Jooksevhindades ekspordikasvule on toeks jätkuvalt kiire ekspordihindade tõus - mis on küll alates juulist aeglustunud. Püsivhindades olid nii eksport koos re-ekspordiga kui ka Eesti päritolu eksport septembris esialgse arvestuse järgi languses vastavalt 7% ja 19%. Mõlemad ekspordid on languses juba mitmendat kuud ning näiteks kolmandas kvartalis vähenes Eesti päritolu kaupade väljavedu püsivhindades ehk mahtudes esialgse arvestuse järgi 19%.

Venemaa päritolu impordi osakaal vähenes kolme protsendini

Kui jooksevhindades suurenes septembris kaupade import Eestisse 19%, siis püsivhindades ehk, kui hinnakasvu mõju kõrvaldada, vähenes see esialgse arvestuse järgi 5%. Import on püsivhindades languses juba juunist. Venemaa päritolu kaupade sissevedu on viimastel kuudel väga tugeva kukkumise teinud ning selle osakaal kogu kaupade impordist on vähenenud 3,2 protsendile. Võrdluseks - nii eelmisel aastal tervikuna kui ka selle aasta esimesel poolel oli Venemaa päritolu kaupade ekspordi osakaal ligi 11%. Kõige enam on Venemaalt impordi languse taga mineraalsete kütuste ja puittoodete sisseveo vähenemine.