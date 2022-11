Euroopa riigid on gaasi tarbimise eesmärgiga joone peal: nõudlust on suudetud alla tõmmata 10%

Vähemalt 13 Euroopa riiki on omadega järje peal, et saavutada 15%-line gaasinõudluse vähendamine sel sügis- ning talvehooajal, sest oktoobris on juba suudetud tarbimist vähendada 10% võrra. Suurtest tarbijatest aga jõudsid selleni vaid Saksamaa ning Holland.