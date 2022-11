Elu teadliku turunduse meelevallas – võidab see, kes suudab tarbija ajus rohkem seoseid luua

Tarbijatena toimub meie peades iga päev pidev mudeldamine ja seoste loomine – see on lakkamatu. Nii sünnivad tarbimiseelistused ja ostuotsused. On väga palju brände, kes meid kliendina juba paremini tunnevad kui me isegi, nad teavad, mida me tegelikult tahame. Nii pakutakse meile täiuslikuks saamist, maailma päästmist, õnnetunnet, jumala staatust ja miks mitte ka tiibu, päris iseenda omi.

Nii lubab BMW täiuslikkust, Apple staatust, Coca-Cola õnnetunnet, Nike ülivõimeid, Red Bull aga annab meile meie tiivad. Ja meie tarbime. Mis sest, et pimetestides on Coca-Cola alati maitse poolest kaotanud Pepsile. Mis siis, et mõni mahe-sildistatud toit on tegelikult keemiat täis – meie sööme naudime ja päästame sellega nii maailma ja arvame, et oleme automaatselt paremad inimesed, sest muudame läbi brändi lubaduste ka oma tegelikkuse kogemust.

Ma ei ütle, et selles loetelus on minu enda lemmiktooted, aga turundajana inspireerun nende loo jutustamise oskusest. Nad teavad, et asi pole mitte kunagi hinnas, tootes või teenuses – asi on selles, kuidas suudame rääkida oma brändist nii, et see hakkaks looma tegelikkust muutvaid seoseid tarbija peas. Siinkohal saavad kõik brändid midagi sellest õppida. Ka väga heade ja vastutustundlike brändide edu kuldne võti peitub selles, kas suudame muuta tegelikkuse kogemust tarbija peas. Kas suudame nendeni päriselt jõuda.

Coca-Cola ei räägi oma tootest. Mitte kunagi. Ta loob õnnetunnet – rõhub sotsiaalsusele, perekonnale, sõpradele, rahvuste ühendamisele ja ta on isegi jõulud endale saanud. Jõulud! Mina olen igal aastal esireas, kui Coca-Cola uus jõulureklaam ilmub. Mis sest, et toode ise ei ole teab mis tervislik. Aga ikka löön jõululauas, uue reklaami saatel, kõlisedes klaaspudelikesi kokku. Ja tunnen ühendust. Vot nii suur ongi seoste loomise jõud turunduses.