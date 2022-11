Esimene investeering fondist. Ida-Virumaale kerkib suur tehas

„Neo Performance Materials on hea näide Ida-Virumaale oodatavatest tulevikukindlatest investeeringutest. Loodan, et see esimene pääsuke on inspiratsiooniks ka teistele ettevõtetele nii piirkonnast kui rahvusvaheliselt, kes on kaalumas õiglase ülemineku meetmetes osalemist. Samuti näitab see kohalikele peredele ja piirkonna noortele, et nende tulevik Ida-Virumaal saab minna tõusujoones,“ sõnas riigihalduse minister Riina Solman.