Kas ostukorvi hinnavõrdlustes võrreldakse võrreldavaid tooteid?

Lühike vastus on, et avaldatud hinnavõrdluste põhjal ei leiagi, sest ühes toidukaupluses müüakse ühe brändi tooteid soodsamalt kui teises ja vastupidi ning halvemal juhul võrreldakse ka erineva päritolu ja kvaliteediga kaupa, millest lõviosa tarbija ostukorvi väga tihti ei satugi. Seepärast võtsime aluseks Konjunktuuriinstituudi poolt loodud neljaliikmelise perekonna toitumisharjumused ning täitsime tulbad just nende toodetega, mis Eesti inimeste ostukorvi tegelikult kõige rohkem jõuavad.

Igas ketis erinev bränd

Kas oled märganud, et mõnes ketis on ühe brändi tooted soodsamad, kui teises? Näiteks on kõigil suurematel piimatööstustel oma strateegilised partnerid kaubanduskettide hulgas, kellele suurem osa oma populaarsematest piimatoodetest müüakse ning tänu sellele ka soodsamat hinda pakutakse. Nii võid mõne brändi piima, keefiri, hapukoore jm tooted ühest ketist saada märksa soodsamalt kui teisest ja vastupidi.

Toidukauba kvaliteet

Nii nagu kõigi kaupade puhul on ka toidukauba hulgas kvaliteetsemaid ja vähemkvaliteetseid tooteid. Puu- ja köögivilju valides võib teinekord minuteid nõutult otsida pirni või õuna, millel ei oleks plekke või muid kahjustusi, samas teises poes saab kasvõi silmad kinni valida viljad kahtlemata, et ükski neist kahjustada oleks saanud. See tuleneb sellest, et ühes ketis on teadlikult ostetud sisse odavama klassi puuviljad ning teises kallimad ja kvaliteetsemad, mis omakorda kajastub ka hindade erinevuses. Niisamuti võib ostukorvi võrdlustest teinekord leida erineva hinnaklassi lihatooteid, näiteks võrreldakse kanafileest ning kanamassist valmistatud naggitsaid ehk ühel juhul on tegu puhta kanalihaga ning teisel juhul muuhulgas ka kõige sellega, mis kanafileest üle jäi.

Toidukauba päritolu