Tee-ehitajad riigi peale pahased: põhimaanteede väljaehitamise edasilükkamine on lubamatu

„Aina raskem on aru saada, miks riik ei väärtusta oma teedevõrgu arendamist ja seekaudu ka valdkonnaga seotud kõiki osapooli. Selge see, et praeguses olukorras tuleb teha valikuid, kuhu riigi raha suunata, kuid teedevõrgu arendamisse on pidevad, pika plaani järgi tehtud investeeringud üliolulised,“ rääkis Trei.