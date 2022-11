DelfinGroup kasvatas tulu, kasumit ja laenuportfelli

„Selle aasta üheksa kuuga väljastasime laene 57,7 miljonit eurot, mis on 65% rohkem kui aasta varem. Tänavu kolmandas kvartalis väljastasime laene 22,2 miljoni euro väärtuses, mis on 54% rohkem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Stabiilsed kasvunäitajad viitavad, et DelfinGroupi pakutavate teenuste järele on nii eralaenu kui ka ringmajanduse segmendis nõudlus kogu majandustsükli vältel, olgu selleks siis suure ebakindluse ja majanduslanguse periood või laienemise ja kasvu periood. Seetõttu oleme kindlad, et ka täna, kui rahvusvahelistel finantsturgudel valitseb suur ebakindlus, suudame oma aktsionäridele dividendide kaudu tagada stabiilset ja regulaarset tootlust,“ lisas ettevõtte juhatuse esimees.