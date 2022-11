Päev börsil: Saunum jätkab tõusu

Tallinna börsiindeks langes täna -0,22%, Vilnius -0,32%, kuid Riia börsiindeks kerkis +1,37%.

Päeva suurim tõusja oli täna Saunumi aktsia, mis kerkis täna 3,72%. Viimase ühe nädala jooksul on aktsia tõusnud pea 23%. Järgmised suuremad tõusjad olid täna Nordecon ja Airobot Technologies.

Kauplemiskäibeks kujunes Tallinna börsil 523 000 eurot, millest suurima tüki andsid Enefit Greeni aktsiad, mida kaubeldi 160 000 euro eest. Järgnes LHV Groupi aktsia 66 000 aktsiaga.

Euroopa liigub kindla suunata

Euroopa börsid on täna liikunud ilma kindla suunata. Üleeuroopaline Stoxx 600 aktsiaindeks on langenud -0,56%, Saksamaa DAX -0,55% ning OMX Nordic 40 on langenud -0,67%.

USA peamised indeksid alustasid samuti kauplemist langusega. Dow Jones ja S&P 500 on langenud ligikaudu 0,8% ning Nasdaqi koondindeks üle 1%.

Tugev langus on tabanud krüptoturgu, mille taga on probleemid suuruselt teise krüptobörsiga maailmas. Loe pikemalt siit.

USAs toimuvad vahevalimised võivad investoritele tuua rõõmusõnumeid. Näiteks prognoosib UBS Global Wealth Management, et sõltumata tulemustest tõotab kaitsetööstuse investeeringute maht tõusta, kuid vabariiklaste puhul enam. See võiks mõjutada selliseid ettevõtteid nagu Lockheed Martin või Raytheon Technologies. Teisalt on vabariiklaste seas küllaldaselt poliitikuid, kes tõmbaksid hea meelega Ukrainale antavat relvaabi koomale. Loe pikemalt siit.

Kuigi vabariiklaste mõjuvõimu tugevnemine võib parandada naftatööstuse perspektiivi, võib see investorile olla lõks. Swedbanki investeeringute strateegi Tarmo Tanilase sõnul peitub põhjus selles, et see sektor on tänavu nautinud sedavõrd suurt menu, et suurem buum paistab läbi olevat, isegi kui saab vabariiklastelt lisatuge. „Minu arust tõusuruumi väga ei ole,“ ütles ta. Loe pikemalt siit.