Luminor klientidele kindlust ei anna: teenus muutub paremaks järk-järgult

„Oih! Midagi läks valesti!“ on juba mõnda aega Luminori internetipanga klientide ette manatava sõnumi sisu. Midagi on tõesti väga valesti läinud, sest nii mõnegi kliendi kontolt kadus ajutiselt raha. Väidetavalt on mure praegu lahendatud, kuid pank ei saa garanteerida, et ka edaspidi nii ei juhtu.

„Luminori pank võttis inimestelt 5. novembril raha kontodelt topelt (sh ka laenumakseid), nii et osadel inimestel on kontod isegi miinuses. Raha ei liikunud ja ei ole seda näha ka broneeringutes,“ kirjutas üks klient. Ta lisas, et ka klienditeenindus on väga puudulik, sest inimeste küsimustele ei osatud vastata. Kõigi artiklis kajastatud lugude puhul on toimetusele klientide nimed teada.