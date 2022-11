Müük endiselt edukas. Jaekaubanduses pole kriisi veel näha

Majandusteadlased räägivad nagu karjapoiss hundist kohe-kohe saabuvast kriisist, aga nädalavahetuseti on kaubanduskeskuste parklates raske vaba kohta leida, justkui oleks pool Eestit korraga poodi sõitnud. Moekaubamärkide Reservedi, Croppi, Mohito, Sinsay ja House’i esindaja LPP Estonia on selle tuules tõusnud Eesti kõige hoogsamini kasvavaks moeketiks, kes on otsustanud vastuvoolu ujuda ja müügiruumide igaks juhuks vähendamise asemel hoopis laienema hakata.