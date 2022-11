Tallinna Sadam: reisijate naasmine aitas kasumit kasvatada

Samas süvenes ettevõtte sõnul inflatsiooni surve tegevuskuludele ja tööjõukuludele, mis kokkuvõttes vähendas EBITDA marginaali. Kehtestatud sanktsioonide negatiivne mõju on kujunenud oodatust väiksemaks, 2022. aastal on see hinnanguliselt 2,5 mln eurot, kuna sanktsioone on rakendatud aasta jooksul järk järgult.