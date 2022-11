Coop Panga uute aktsiate eelisõiguse saamiseks on jäänud paar päeva

Vastavalt novembri alguses toimunud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusele fikseeritakse uute aktsiate märkimise eesõigust omavate Coop Panga aktsionäride ring 15.11.2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 14.11.2022 ehk tuleva nädala esmaspäev - see on päev millest alates Coop Panga aktsiaid ostes aktsiaemissioonis enam märkimise eesõigust ei saa.