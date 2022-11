Uue börsiettevõtte J. Molneri aktsiad avanesid langusega

Eesti ja Läti investoritele pakuti avalikult kuni 123 152 aktsiat ning ühe aktsia hinnaks oli 8,12 eurot, mis tegi pakkumise baasmahuks ligi 1 miljon eurot. Sellest märgiti täis ligi 70% ehk 86 001 aktsiat 698 328,12 euro eest. See tähendab ühtlasi, et kõik investorid said soovitud aktsiad kätte.