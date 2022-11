SUUR KRAHH JÄTKUB | Krüptoguru ja FTX asutaja investoritele: läks pekki, aga kas raha saaks juurde?

Kui eile päeva esimeses pooles oli veel õhus FTXi ülevõtmine maailma suurima krüptokauplemisplatvormi Binance’i poolt, siis on viimane ütles tehingust siiski ära. Enne seda ütles Bankman-Fried, et ettevõttel on kuni 8 miljardi dollariline puudujääk ja maksejõuliseks jäämiseks on tarvis 4 miljardit dollarid, märkis Bloombergile anonüümsust palunud allikas. FTX üritab rahastust hankida nii võla, omakapitali või nende kahe kombinatsioonis.

„Alguses oli lootus, et on võimalus FTX-i kliente likviidsuse tagamisega toetada, kuid probleemid on väljaspool Binance’i kontrolli ja võimet aidata. Iga kord, kui mõni antud tööstusharu suur tegija ebaõnnestub, kannatavad jaetarbijad. Binance on viimaste aastate jooksul näinud, et krüptoraha süsteem on muutumas vastupidavamaks ja usume, et aja jooksul rohib vaba turg välja kõrvalised tegijad, kes kasutajate vahendeid kuritarvitavad. Tänu regulatiivsete raamistike ja sektori jätkuvale arenemisele detsentraliseerituse suunas muutub tugevamaks kogu ökosüsteem,“ lisas Brottier.