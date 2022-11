Ühe kodulaenu saamise lugu on üsna lihtne. Tuleb lihtsalt leida endale sobiv kodu, pöörduda laenu taotlemiseks panka ja oodata vastust. Kuid mida tuleb arvestada juhul, kui taotlejal on üks kodulaen juba all, kuid tahetakse soetada veel üks pesa, ilma, et oleks soov vana müüa?