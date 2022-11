Eelmisel aasta lõpul sattus suurde skandaali riigikogu liige Martin Repinski, kui tuli ilmsiks, et riigikogu istungi ajal meeldib talle osaliselt hoopis Bolti sõita ja lisaraha teenida. Repinski enda hinnangul ei lähe see töökohustustega vastuollu, vastupidi.

Lisaks lasi poliitik riigikogul hüvitada oma kütusekulu 8615 euro väärtuses ning Tallinna üürikorteri kulu 10 000 euro eest, kuigi kodu on tal Viimsis. Ise põhjendas ta seda sellega, et kasutab üürikorterit siis, kui on koju Viimsisse sõitmiseks liiga väsinud.