Uue põlvkonna AirPods Pro funktsioonidest ja uuendustest räägib tunnustatud riistvara insener Andrei Mihhailov.

Heli ilma segajateta

Teise põlvkonna AirPods Pro on seni kõige edasijõudnumad AirPods kõrvaklapid. Uus H2 kiip on kompaktselt integreeritud korpusesse ja pakub erakordset helikvaliteeti ning kaks korda paremat mürasummutust – Active Noise Cancellation ja täiustatud Transparency Mode.

Transparency Mode kasutab sisseehitatud mikrofoni, et saaksid võimalikult täpse ülevaate sellest, mis toimub sinu ümber, ilma et peaksid kõrvaklapid eemaldama. Nutikas Adaptive Transparency režiim tuvastab kõik helid, mis on kõvemad kui 85dB – nagu näiteks autoalarm või ehitusest tulenevad helid – ja vähendab dünaamiliselt häiriva müra. Nii saad kuulda, mis toimub sinu ümber, ilma täiendava sekkumiseta.

Uuendatud kõlarid ja võimendid pakuvad laias ulatuses sageduse taasesitust ja ülitäpset ruumilist heli. Personaliseeritud Spatial Audio pakub unikaalset võimalust nautida veelgi kaasahaaravamat ruumilist heli. Skaneerides TrueDepth kaamera abil enda pea ja kõrva suuruse ning kuju, loob see sinu iPhone’is personaalse profiili, et pakkuda parimat kuulamiskogemust.

Lihtsam funktsioonide juhtimine ja laadimine

Täiustatud kõrvaklappide kontroll – järgmise põlvkonna AirPods Pro ei ole tundilik mitte ainult vajutamisele, vaid ka puudutusele. Puudutades kõrvaklappide vart on sul nüüd võimalus lisaks kõnede vastamisele ja muusika vahetamisele kohendada ka helitugevust. See loob võimaluse teha kõik olulised tegevused ilma, et peaksid taskust oma telefoni välja võtma.

Uue AirPods Pro tunnuseks on ka pikem aku eluiga, mis annab kõrvaklappidele võimaluse töötada kuni kuus tundi koos funktsiooniga Active Noise Cancellation. Kasutades kõrvaklappide karpi lisalaadimiseks, ulatub AirPods Pro aku eluiga kuni 30 tunnini.