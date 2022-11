Vene kütuste tarnimise lõpetamine viib Euroopa varud kevadeks rekordiliselt madalale tasemele

Varusid hakatakse täiendama detsembris ja jaanuaris, enne järsku langust. Konsultatsioonifirma kohaselt on märtsis ootuste kohaselt varud rekordiliselt madalad. Viimati oli nii madal aastal 2011.

Alates veebruari alguses plaanib Euroopa Liit lõpetada mere kaudu kütuste tarbimise Venemaalt ning see võib kaasa tuua endaga liidu niigi piiratud kütusevarude vähenemise. Varud on oluline puhver selliste muudatuste vastu ja kui need hakkavad vähenema, võib turg olla veelgi ebastabiilsem olla.