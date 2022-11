FOTOD JA VIDEO | Minister Sikkut kirjeldas visioonikonverentsil enda kogemust jalakäijana tänavatel liikudes

„Teie roll on tähtsam. Teie töö tulemusel võib-olla kolivad inimesed maale ja ettevõtted teevad neljarealise maantee äärde oma äri. See juhtub, aga see ei ole maksimum. Teedevõrk on vältimatult vajalik. Te olete võimaldajad ja see on palju tähtsam rolli kui eestvedamine.“

Sikkut ütles, et tema on suuresti jalakäija ning kirjeldas, kuidas ta on oma lapse kõrval jooksnud, kui see tõuksiga sõidab. Ta on näinud, kui kehvad ja ohtlikud teed selle jaoks tihti on. „Tee olgu tark ja ohutu. Digitaalne on vaja siduda liikuvusega. Olgu vähem kilomeetreid, aga targad teed. Et te sellises olukorras, kus raha eriti ei ole, visioonikonverentsi peate, näitab teie tugevust,“ ütles minister Sikkut.