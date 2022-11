VIDEO | Sven Pertens: maksame teede ehitamisele 25–30 miljonit peale. Oleme palju ka koomale tõmmanud

Pertens ütles, et ehitus on aastaga kallinenud 20 protsenti ning kuna rahastus jäi samaks, siis vähendati tellimusi 20 protsenti. Veel halvemast päästis sektorit bituumeni hinnaindeks, kuid ülejäänud hinnatõusu kompensatsioon on keskmiselt jäänud 4,6% piiridesse.

„25–30 miljonit on sektor maksnud enda tegevusele peale. Kas Ukraina sõda ja vääramatu jõud on ehitusettevõtja rida ja vastutus? Samas on see ajalugu, mis jätkub tõenäoliselt järgmisel aastal vaidluste näol,“ rääkis Pertens.