Raha teedevõrgu arendamiseks: kas maksud või laen?

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ütles, et kaasaegne teedevõrk on hädavajalik ja uute võimaluste looja. Minister kirjeldas, kuidas ta oma väikese lapsega jalutamas käies tema tõukeratta kõrval jookseb ja last hoiatab järsu äärega vihmaveerennide eest. „Väikesed lapsed lihtsalt käivad ninuli sellise renni tõttu, aga see ei peaks nii olema. See kõik ongi oluline, et tee oleks ohutu ja tark,“ näitlikustas Sikkut, lisades, et oluline pole ju maha pandud asfaldi kilomeetrite hulk, vaid et need kilomeetrid oleksid sellised, mis toovad meile ohutuma kohalejõudmise ja mida me läbime parema meelega. „See, et sellist konverentsi peetakse olukorras, kus sektoril raha pole, on suurepärane! See näitab sektori tugevust,“ rõhutas Sikkut. „Äkki suudavad ühel hetkel ka poliitikud üllatada ja need vajalikud sajad miljonid eurod leida.“