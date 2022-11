Universaalteenus laieneb lähiajal omavalitsustele ja nende asutustele

Kui valla ja linna ametiasutused saavad osta elektrienergiat universaalteenuse hinnaga piiramatult 2026. aasta 30. aprillini, siis nende hallatavatel asutustel on mahupiirang aastas kuni ühe gigavatt-tunni ulatuses. Universaalteenuse kasutamiseks tuleb asutusel sõlmida uus hankeleping universaalteenuse müüjaga. Olemasoleva lepingu ennetähtaegse lõpetamise puhul tuleb vajadusel tasuda lepingu sõlmides kokku lepitud leppetrahv. Kohalike omavalitsuste tarbimise maht on eeldatavalt 0,4 tervavatt-tundi aastas. Lisades see kodutarbijate tarbimise mahule, milleks on kaks tervavatt-tundi, ning mikro- ja väikeettevõtjate tarbimise mahule, milleks on 1,87 tervavatt-tundi, siis tuleb aastaseks tarbimise mahuks kokku 4,27 tervavatt-tundi. Sellise mahuga suudab Eesti Energia hinnanguliselt tagada tõhusamate tootmisseadmetega universaalteenuse pakkumise ilma ebatõhusamaid kasutamata, mis tõstaks äritarbijate hinda.

Majanduskomisjon otsustas saata elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (740 SE). Riigikogu täiskogule esimesele lugemisele 14. novembril ettepanekuga esimene lugemine lõpetada.