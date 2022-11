Taotleja põrkus ootamatu takistuse otsa. Energiahüvitise taotlemine nõudis kallist programmi

Nimelt proovis taotleja täita Keskkonninvesteeringute Keskuse vormi, kuid lõpuks selgus, et selleks on tarvis kõige uuemat Microsoft Exceli tarkvara.

KIK: kõik taotlused võetakse vastu

Keskkonnainvesteeringute Keskuse esindaja Kati Raudsaare sõnul olid algselt taotluse esitamise vormid täidetavad vaid uuema Exceliga, kuid kohe pärast probleemi avastamist on neid muudetud nii, et need on saadaval kõigi erinevate taotlejate võimalustega. „Kuna inimestel on arvutites nii palju erinevaid programme, siis me kohandamegi jooksvalt,“ rääkis Raudsaar.