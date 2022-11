Pressiteade: Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna pälvisid Jaanus Taro ja Tiit Metsvahi

„Mul on väga hea meel osaleda teede valdkonna inseneride tunnustamisel. Kui hoonel on kirjas tihtipeale selle arhitekti nimi, siis teedelt me inseneride nimesid ei leia ning nende tegemised liiga tihti tunnustusteni ei jõua. Teedeinsenerid on aga meie liikumisvõimaluste arhitektid ning toovad uusi ja põnevaid lahendusi teedeehitusse, et muuta liiklemine ohutumaks, nutikamaks ja keskkonnasõbralikumaks,“ rääkis Transpordiameti peadirektori ülesannetes Ele Reiljan. „Selleks et teede ehitamine, projekteerimine ja hooldamine kestaks ning areneks, on oluline saada järelkasvu, kes näeks valdkonna võimalusi. Just seetõttu on oluline tunnustada neid, kes annavad sinna oma panuse.“