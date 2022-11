Rasmus Kaljujärv: linnaruum ja teedevõrk peavad olema stressi vähendavad

Kaljujärv rõhutas, et me kõik oleme suure osa oma ärkvelolekust teel. Kes läheb kodust tööle, kes turule, kes külla sõbrale või arsti vastuvõtule. „Kõik inimesed liiguvad oma unikaalsete mõtetega mööda maanteede ja kõnniteede rägastikku. Proovime ette kujutada Tallinna või muud linna pealtvaates. Kui keskendume tänavate rägastikule, siis on see justkui aju. Tänavad on justkui ajukurrud ja inimesed neuronid, kes edastavad üksteisele infole,“ kirjeldas Kaljujärv. „Mida paremas seisus on sinu aju, seda suuremat rahuldust pakub sulle elu. Oma vaimse heaolu eest me ju tahame hoolt kanda, miks me siis ei kanna hoolt linnaruumi eest, kus oma igapäevaseid unikaalseid mõtteid mõtleme?“