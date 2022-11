ÕPETLIK LUGU | Majandusajakirjanik tõmmati investeerimiskelmusesse ja raha tagasi nõudes blokeeriti ära

Pakkumine, millest oli raske keelduda, nägi välja järgmine. Inglismaal on ettevõte nimega SINCERE SYSTEMS GROUP LTD või S-Group, mis investeerib inimeste raha ja seda kõike vähemalt 1,5-protsendise tootlusega päevas. Miinimumsumma, millega alustad, oli 100 dollarit. Kontrollides ettevõtet LEI-koodi järgi sai selgeks, et ettevõte on tõepoolest registreeritud Londonisse, aadressile 71-75 Shelton Street. Jutt aga selle kohta, et ettevõttel on pikaaegne kogemus investeerimisega, ei pidanud kuidagi paika.