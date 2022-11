Toomas Luman kõnes: riik ei käitu täna heauskselt ja kaotab pikaajaliselt rohkem, kui võib lühiajaliselt võita

Delfi Ärileht avaldab täismahus Toomas Lumani kõne kaubanduskoja 97. aastapäeval:

Austatud külalised, head ettevõtjad ja ettevõtlikud inimesed!

Kaubanduskoja asutamisest täitub täpselt täna 97 aastat. Kaubanduskojal on täna 3673 otseliiget. Pooled neist mikroettevõtted, kolmandik väikeettevõtted ning ülejäänud suured või tublid keskmikud. Koja liikmete panus riigikassasse moodustab jätkuvalt umbes 40% erasektori maksutuludest ning samuti on meie liikmete osatähtsus Eesti majandusest ligemale 40%. See näitab, et meie liikmed on majanduses väga aktiivsed ning moodustavad aktiivseima osa Eesti ettevõtlusest. Liikmeskonna stabiilne kasv, ka viimastel aastatel, annab tunnistust sellest, et meie tegevus, olgu see siis ettevõtjate abistamine teenustega või kaasarääkimine ettevõtluspoliitikas, on jätkuvalt kõrgelt hinnatud. Tänan selle usalduse eest kõiki meie liikmeid!

Head külalised. On selge, et käesolev aasta jääb meile meelde pikaks ajaks. Ja peabki jääma, sest liiga kiiresti kipume unustama kiire heaolu kasvu tingimustes riskid, mis meid ümbritsevad ja ajaloo, mis peaks meid õpetama ja tulevikuks ette valmistama. Ukrainas toimuv on ja jääb meiega veel pikaks ajaks. Sõja mõju tunnevad nii tänased põlvkonnad, kuid ilmselt ka homsed ja järgnevadki. Parim, mida tänases olukorras teha saame, on olla ise optimistlikud, pingutada veelgi rohkem, et püsida konkurentsis ning hoolitseda selle eest, et teeksime ise tarku valikuid. Et aidata teisi, peame esmalt hoolitsema selle eest, et oleksime ise konkurentsis ja tugevad.