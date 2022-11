Briti energiamüüjad võivad hakata inimestele elektri kokkuhoiu eest maksma

Ettevõtte tegevjuht John Pettigrew sõnas, et „enamik Ühendkuningriigi tarnijatest on nüüdseks liitunud“ eelmisel nädalal käivitatud kavaga. Programmi eesmärgiks on julgustada kliente muutma elektrienergia kasutamise aega tipptundide väliselt mõningate päevade jooksul, mil on tarne piiratud. National Grid loodab, et sellega kaasneb väiksem koormus elektrivõrgule, kasutades paremini ära riigi elektritoodangut ning vähendades tiputunde.