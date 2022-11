Kodutarbija elektriarvete suurus langes suvisele tasemele

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul oli väiksemate arvete taga kolm tegurit: universaalteenuse lansseerimine, langenud börsihind ning riiklikud energiahüvitised.

„Energiahüvitiste mõju arvetele on neist kolmest kahtlemata suurima mõjuga. Oluline on see, et hüvitist saavad kliendid sõltumata sellest, kas nad on universaalteenusel või muus paketis,“ selgitas Roos.

Toetus rakendub, kui elektrienergia hind ületab 8 s/kWh eest ja kompensatsiooni suurus on kuni 5 s/kWh eest (hinnad on ilma käibemaksuta). Elektritoetus kajastub elektriarvel automaatselt ning selleks ei pea ise midagi tegema.

Börs on paindlikum, kuid universaalteenus annab kindluse

Eesti Energia koduklientidest on tänaseks ligi 136 000 otsustanud liikuda universaalteenusele. Roosi sõnul olid suurem osa neist varasemalt börsihinnaga elektripaketis ning otsus tuli lihtsalt, sest kuigi põlevkivist toodetud universaalteenuse hind pole soodne, annab see eesseisva talve eel kindlustunde ja südamerahu.

„29 000 klienti otsustas neile saadetud universaalteenuse pakkumisest loobuda ja jääda varasemale paketile. Eelkõige on need olnud börsipaketi kliendid, sest usuvad, et suudavad panna hinnakõikumised enda kasuks tööle. Võrreldes universaalteenusega püsib keskmine börsihind hetkel kõrgemal tasemel, kuid võimaldab ajastada oma elektritarbimist soodsama hinnaga tundidele. Nõnda saavadki nutikate tarbimist juhtivate lahenduste kasutajad sageli nautida soodsamaid hindu,“ märkis Roos.

Kõige soodsam elekter on tarbimata elekter

Kui börsihind on nullilähedane, nagu 11. novembri varahommikul kella 2-6 vahel, on võimalik näiteks laadida täis elektriauto või kodune elektrisalvesti, et elektrit siis kallima hinnaga ajal kasutada. Võimalusi tarbimise optimeerimiseks on palju ning oskuslikult tegutsedes võib see kliendile tuua arvestatava kokkuhoiu.