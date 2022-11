Kasv jätkub. Coop Pank teenis rekordilise kuukasumi

„ Coop Pank jätkas oktoobris klientide arvu ja ärimahtude jõudsat kasvatamist ning efektiivset tegutsemist. Kuigi turul on finantseerimistoodete taotlused vähenenud ja hoiuste kasv on pidurdunud, suutis Coop Pank olla tulemuslik ja kasvatas oktoobris nii laenu- kui ka hoiuste portfelle,“ kommenteeris Coop Panga tegevjuht Margus Rink.

See näitab tema sõnul, et kodumaine Coop Pank on jätkuvalt kohalike klientide jaoks olemas ja valmis ka keerulisematel aegadel lahendusi pakkuma.