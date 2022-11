EfTENi III fondi dividendivõimekus on kerkinud üle viiendiku võrra

Fond on sellel aastal teeninud dividendimaksete aluseks olevat vaba rahavoogu kokku 5,096 miljonit eurot, s.o 22% rohkem kui eelmisel aastal. Arvestuslik potentsiaalne brutodividend, tuginedes fondi dividendipoliitikale, on 2022. aasta 10 kuu põhjal 80,37 senti aktsia kohta (2021 10 kuud: 66,13 senti aktsia kohta).