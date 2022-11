Mis juhtus? Kodumaine krüptorakendus Change katkestas pikalt kestnud partnerluskõnelused

„Need ootused oleksid nõudnud kompromisside tegemist, mis muudaks fundamentaalselt Change’i olemust. Krüpto võimalikult paljudele inimestele kättesaadavaks tegemine ja kogukonna jaoks parima platvormi loomine on missioon, mida Change seab esikohale,“ märgiti pressile saadetud teates.

Change osakutega on Funderbeami platvormil kauplemine peatatud olnud alates 27. maist. Kauplemine nii Funderbeami osakutega kui ettevõtte CNG osakutega jätkub järgmisel nädalal.

„Change'il on meie suuruse ja kaliibriga idufirma jaoks piisavalt talenti ja rohkem kui piisavalt ressursse. Meil on tahtmine seda teekonda jätkata ja me oleme sellest protsessist palju õppinud. Nüüdseks lõpule viidud ja väga ulatuslik due diligence'i pakett seab meid väga heale positsioonile tulevaste partnerluste jaoks,“ lisas Change'i tegevjuht Kristjan Kangro.