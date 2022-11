NBA klubi ähvardab krüptokrahhi tõttu koduareeni nimevahetus

Miami Heati koduareen rajati 1999. aastal minnes maksma 213 miljonit dollarit. Areeni nimesponsoriks sai lennufirma American Airlines, kelle leping kehtis kuni 2019. aasta lõpuni. Pärast seda hakkas areeni omanik Miami-Dade maakond otsima uut sponsorit, jõudes krüptobörsiga FTX 2021. aastal kokkuleppele, mille kohaselt nõustus firma 19 aasta jooksul välja käima 135 miljonit dollarit. Nüüd on aga selgunud, et FTX rahvusvaheline äri on suurtes raskustes ning ettevõtet ähvardab pankrot.