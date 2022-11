Venelased saavad viimaks Nord Streami plahvatusi uurima minna

Taani geoandmete agentuuri direktor Pia Dahl Højgaard kinnitab, et gaasitorude omanikule, Venemaa ettevõttele Nord Stream AG on vastav luba antud. Eri andmetel väljastati luba juba 1. novembril.

Seni on gaasitorusid uurinud peamiselt Taani ja Rootsi, kes on leidnud, et need langesid sabotaaži ohvriks. Veel ei ole aga kindlaks tehtud, kes plahvatuste taga oli.