VIDEO | Tallinna strateegiadirektor: Tallinnas on kõik võimalik, ka maa-alune liiklus

Kuigi hiljuti valmis saanud Reidi tee on saanud palju kriitikat, on Roobi sõnul see täitnud oma eesmärgi, milleks oli kesklinna ja sadamaala liiklustiheduse leevendamine. Projekt on küll valmis, kuid linn võtab kuulda ka tagasisidet, näiteks on plaanis üle vaadata jalakäijate fooritsüklid.