EuroParki tegevjuht Karol Kovanen selgitas, et nende parkimisalad kuuluvad erinevatele maaomanikele ning igal alal on oma eesmärk. „Ühes kohas on meie ülesanne tagada tasuta parkimiskoht maaomaniku äri külastavale kliendile, teises teenida maksimaalset tulu maaomanikule. EuroPark reguleerib hindu koostöös maaomanikega ja vastavalt täituvusele ning parkla eesmärgile, kas see on suunatud pigem lühiajalisele või pikaajalisele parkijale,“ selgitas ta.