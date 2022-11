KURIOOSUM: kinnisvara eest saab Eestis nüüd tasuda ka krüptovaluuta või kunstiteostega

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Soomani sõnul on paljud arendajad mõnevõrra hinnakirjades muudatusi teinud. Üldiselt on hinnalangetus piirdunud kuni viie protsendiga ja turundussõnumite rõhk on tulenevalt energiakriisist läinud energiamärgise ning madalate küttekulude peale.

Soomani hinnangul on kinnisvaraportaale ning arendajate kodulehti hinnates umbes viiendik hakanud pakkuma lisaväärtusi. Levinumateks on juba tuttavad tasuta parkimiskohtade ja/või panipaikade pakkumised. Samuti on taas turule tulnud ka tasuta köögimööbel, kirjeldas müügipartner.

Üheks põnevamaks lahenduseks peab Sooman mitmete arendajate pakkumist maksta mingi perioodi vältel kinni kommunaalkulud. Sellist lahendust pakub näiteks suurarendaja Bonava.

„Kirsiks tordil on aga Pineredi poolt arendatav Aegviidus asuv Viidumetsa elurajoon, kus saab kuni poole ulatuses maksta kinnistu eest mitte rahas, vaid väärtasjades – krüptovaluutast kuni autode ja kunstiteosteni välja,“ tõi Pindi esindaja välja.

„Võrreldes varasemate keeruliste turuolukordadega on arendajad muutunud loomingulisemaks ja see on igati tervitatav,“ lisas ta.