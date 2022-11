Musta reede pakkumised on hea võimalus osta varakult jõulukinke. Näiteks Ameerikas on see suur ja populaarne ostupüha, kui paljud inimesed lausa ööbivad kaubanduskeskuse ees telkides, et saada osa parimatest pakkumistest. Õnneks on tänapäeval kolinud suur osa ostlemist internetti, nii et mugavalt oma kodus saab teha suurte soodustustega osturetki. Eestis on ilmadki külmad ja praegu väljas telgiga ööbida ebameeldiv. Statistika järgi tehti eelmisel aastal ligi 90% musta reede oste internetis.

Pakkumisi on tõesti pea kõigis valdkondades: ilu, riided ja isegi toidukaubad on korraliku soodustuse külge saanud, ka kinod, kasiinod, mööbel, spordivarustus ja remonditarbed. Enamik veebiostukeskkondi reklaamib juba ette ahvatlevaid pakkumisi ja on muutunud tavapäraseks ostelda enne pühi musta reede nimelise ostupüha raames.

Kuidas leida parimaid musta reede pakkumisi?

Must reede on olnud populaarne ja iga aasta novembris oodatud suurte allahindlustega ostumaraton nii internetis kui ka tavapoodides. Sel aastal on must reede 25. novembril. Nii Eestis kui ka välismaal kulutavad inimesed sel päeval palju raha sooduspakkumistele nii poodides kohapeal kui ka veebipoodides, samuti meelelahutuskohtades. Paljud inimesed planeerivad ihaldatud toote ostu just sellele ajale, sest siis on võimalik tooteid väga soodsalt saada. Juba on esile toodud palju reklaame ja pakkumisi nii kodulehtedel kui ka meili teel.

Kui panna internetis otsingusse „must reede 2022“, tuleb väga palju kehtivaid pakkumisi ja igaüks leiab omale sobiva. Kui on plaanis täiendada garderoobi uute riietega, on see parim aeg, ja kui soovid oma kodu muuta, siis disaintoodetele on väga meeldivad soodustused. Paf Casino annab meelelahutusele soodustusi. Ka talvespordivarustust täiendada on õige aeg, isegi reisidele saab korraliku soodustuse. Võib-olla polegi valdkonda, kus tarbija ei saaks kasu musta reede ahvatlevatest pakkumistest.

Parimate musta reede pakkumiste leidmine