Kuigi tänapäevastel autodel on palju peeneid turvasüsteeme ja juhiabisid, siis satuvad nad ikkagi õnnetustesse. Andmed näitavad, et üleilmselt on vigastustega autode osakaal kõikidest sõidukitest 52.4%. Kui väljenduda statistiliselt, siis saab iga teine tootja tehasest väljunud auto mingil hetkel viga. Veelgi huvitavam on aga asjaolu, et mõned automargid on suurema ohufaktoriga kui teised.