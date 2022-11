Tähtajast aasta võrra ees: valmis Rail Balticu ja Tallinna-Tartu maantee ristumine

Ehitusleping töid teostanud AS TREV-2 Grupiga sõlmiti 2021. aasta lõpus ning ehitustööd algasid Assaku viaduktil selle aasta aprillis. Tööde tellija on transpordiamet. Ehitustööde lõpu ametlik tähtaeg on 15.10.2023, mis tähendab, et viadukt valmis algsest plaanist koguni 11 kuud kiiremini.